Лестер официально объявил о досрочном разрыве контракта с главным тренером по обоюдному согласию.

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Роджерс возглавил "лисов" в феврале 2019-го и имел серию успешных сезонов. Команда выиграла Кубок и Суперкубок Англии в 2021 году, а в прошлом сезоне дошла до полуфинала Лиги конференций (первая такая стадия в истории клуба). Впрочем, нынешний сезон складывается для Лестера провально. Подопечные Роджерса вылетели из Кубка Англии, а в последних 6 турах АПЛ набрали жалкое очко. Боссы не простили место в зоне вылета.

Пока руководство первой командой берут на себя бывшие помощники Роджерса – Адам Седлер и Майк Стоуэлл. Уже 4 апреля Лестер примет Астон Виллу.

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