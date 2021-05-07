У Ньюкасла уже нет особых турнирных задач на нынешний сезон, но гости нашли мотивацию на поединок с одним из лидеров АПЛ.

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Уже на 22-й минуте защитники Лестера ошиблись в простой ситуации, позволив Виллоку открыть счет. До свистка на перерыв "сороки" удвоили преимущество. Во втором тайме гости не сбавили обороты, очередное фиаско в обороне хозяев привело к третьему голу, а затем Каллум Уилсон довел счет до позорного, оформив дубль. Лестер сумел восстановить минимальные шансы на интригу, но двух голов от подопечных Роджерса в конце встречи оказалось недостаточно.

Победа позволила подняться Ньюкаслу сразу на 13-ю строчку. Лестер остался третьим с гандикапом в 5 очков от 5-го места. До финиша АПЛ осталось три тура.

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