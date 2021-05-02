Полузащитник Лилля Бубакари Сумаре уже в ближайшее время может переехать на Туманный Альбион.

Лестер, нуждающийся в усилении в центре поля, ведет переговоры о переходе опорного полузащитника французского Лилля Бубакари Сумаре, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Твиттер.

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22-летний француз – главный приоритет команды Брендана Роджерса в летнее трансферное окно. В свое время "новый Погба" уже отказал Ливерпулю, Челси, Вулверхэмптону, Ньюкаслу, мадридскому Реалу и дортмундской Боруссии. Отмечается, что фаворитом в борьбе за талантливого полузащитника сейчас является именно Лестер.

Напомним, Сумаре – воспитанник ПСЖ. В состав "догов" он перешел летом 2017 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за Лилль 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 23 млн евро.

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