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Фиаско Агуэро и супервыход Жезуса на замену в видеообзоре матча Лестер – Манчестер Сити

22:39 33 Читати українською
Фиаско Агуэро и супервыход Жезуса на замену в видеообзоре матча Лестер – Манчестер Сити
Лестер – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча

Манчестер Сити дожал Лестер (1:0) в рамках 27-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Лестер – Манчестер Сити.

 
Габриэл Жезус 80’
80’ Габриэл Жезус

Действующие чемпионы захватили инициативу с первых минут, но команда Роджерса также имела свои шансы. Варди вырвался на рандеву с Эдерсоном и пробил в штангу. Главные события произошли после перерыва.

Манчестер Сити дожал Лестер в супертяжелом матче благодаря удачной замене Гвардиолы

На 60 минуте Манчестер Сити получил право на пенальти после руки Прата, однако Шмейхель справился с ударом Агуэро. Аргентинец продолжал портить моменты, поэтому уступил свое место Габриелу Жезусу. Бразильцу повезло куда больше – уже через три минуты после своего выхода он получил удобную передачу от Мареза и вырвал три очка для "горожан".

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