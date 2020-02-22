Манчестер Сити дожал Лестер в супертяжелом матче благодаря удачной замене Гвардиолы

Лестер принимал Манчестер Сити в центральном матче 27-го тура АПЛ. Читайте отчет поединка на Футбол 24.

Центральный матч матч 27-го тура АПЛ как и онлайн-трансляция начался в 19:30. Перед дуэлью Манчестер Сити с Лестером соседствовали в турнирной таблице, занимая второе и третье места соответственно. Между соперниками лишь 4 очка, что придавало поединку принципиальности. Украинский защитник Александр Зинченко не смог убедить Хосепа Гвардиолу включить его в заявку Сити.

Игроки Лестера под гул собственных трибун сразу побежали на владения соперника. Несколько хороших выпадов были у "лис", но на 8-й минуте Джейми Варди заставил всех сорваться со своих мест. Форвард получил хорошую передачу, которая вывела его на рандеву с Эдерсоном – мяч предательски попал в штангу, даже Брендан Роджерс уже праздновал взятие ворот.

Ближе к середине тайма "горожанам" удалось выровнять ситуацию, традиционно самым активным в обойме Гвардиолы был Кевин де Брюйне, но мяч летел мимо, или Шмейхель спасал хозяев. Перед свистком на перерыв Агуэро все-таки заставил датского голкипера доставать круглого из сетки ворот, однако радость фанов из Манчестера была преждевременной – арбитр зафиксировал офсайд.

Вторая половина встречи началась с обмена острыми атаками, дальше в игре наступил относительный штиль до 60-й минуты. Мяч после мощного удара Гюндогана попал в руку Денису Прату – после уговоров игроков Сити и подсказки видеоасистента арбитр назначил пенальти. Серхио Агуэро самоуверенно подошел к выполнению стандарта и Шмейхель на кураже парировал удар.

Гвардиола решил, что такая неудача может сломать звездного форварда и заменил Серхио на Габриэла Жезуса, которому и суждено было стать героем матча. Во время одной из контратак экс-хавбек Лестера Рияд Марез подхватил мяч в центре поля и протянул его почти до штрафной соперника, не встречая никакого сопротивления от многочисленных игроков хозяев, точный пас на Жезуса – гол. Арбитр еще попытался спасти "лис", проверив эпизод на предмет офсайда, но тщетно, бразилец сыграл в рамках правил.

Концовка встречи прошла под натиском Лестера, однако гостям удалось удержать победу, которая позволила отдалиться от соперника на 7 очков.

Моурінью повертається на Стемфорд Брідж, шанс для реабілітації Зінченка, битва за ЛЧ у Прімері – топ-матчі євровікенду