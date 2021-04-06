Лестер готовится к переговорам с Ливерпулем по Кейта – мерсисайдцы определились с ценой
19:02 - Читати українською
Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта уже летом может сменить команду.
Лестер намерен усилить среднюю линию игроком мерсисайдцев Наби Кейта, сообщает Football Insider.
Ливерпуль решил активировать клаусулу защитника РБ Лейпциг, – The Athletic
26-летний гвинеец пропустил значительную часть сезона из-за травмы, поэтому в Ливерпуле готовы рассмотреть предложения относительно своего футболиста. В лагере мерсисайдцев Наби оценивается в 35 млн евро.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Кейта провел лишь 10 матчей. Напомним, в 2018-м Ливерпуль приобрел Наби в РБ Лейпциг за 60 млн евро.
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