Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта уже летом может сменить команду.

Лестер намерен усилить среднюю линию игроком мерсисайдцев Наби Кейта, сообщает Football Insider.

Ливерпуль решил активировать клаусулу защитника РБ Лейпциг, – The Athletic

26-летний гвинеец пропустил значительную часть сезона из-за травмы, поэтому в Ливерпуле готовы рассмотреть предложения относительно своего футболиста. В лагере мерсисайдцев Наби оценивается в 35 млн евро.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Кейта провел лишь 10 матчей. Напомним, в 2018-м Ливерпуль приобрел Наби в РБ Лейпциг за 60 млн евро.

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