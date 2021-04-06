Лестер готується до перемовин з Ліверпулем щодо Кейта – мерсисайдці визначились з ціною
19:02 - Читать на русском
Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта вже влітку може змінити команду.
Лестер має намір підсилити середню лінію гравцем мерсисайдців Набі Кейта, повідомляє Football Insider.
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26-річний гвінеєць пропустив значну частину сезону через травму, тому в Ліверпулі готові розглянути пропозиції щодо свого футболіста. У таборі мерсисайдців Набі оцінюють у 35 млн євро.
У нинішньому розіграші АПЛ Кейта провів лише 10 матчів. Нагадаємо, у 2018-му Ліверпуль придбав Набі у РБ Лейпциг за 60 млн євро.
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