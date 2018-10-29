Лестер в матче 10 тура АПЛ спасся в матче с Вест Хэмом Ярмоленко. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лестер в рамках 10 тура АПЛ дома принимал Вест Хэм. На 30-й минуте защитник "молотобойцев" Фабиан Бальбуена открыл счет. Почти до конца матча подопечные Мануэля Пеллегрини минимально выигрывали, пока Онинье Ндиди дальним ударом не спас хозяев.

Вертолет владельца Лестера разбился возле домашнего стадиона клуба

Чемпионат Англии 2018/19, 10 тур

Лестер – Вест Хэм – 1:1

Голы: Ндиди, 89 – Бальбуена, 30