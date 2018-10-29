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Лестер –​​​​​​​ Вест Хэм –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

28 октября 10:45 37 Читати українською
Лестер –​​​​​​​ Вест Хэм –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Лестер –​​​​​​​ Вест Хэм –​​​​​​​ 1:1 / ФК Лестер Сити

Лестер в матче 10 тура АПЛ спасся в матче с Вест Хэмом Ярмоленко. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лестер в рамках 10 тура АПЛ дома принимал Вест Хэм. На 30-й минуте защитник "молотобойцев" Фабиан Бальбуена открыл счет. Почти до конца матча подопечные Мануэля Пеллегрини минимально выигрывали, пока Онинье Ндиди дальним ударом не спас хозяев.

Вертолет владельца Лестера разбился возле домашнего стадиона клуба

Чемпионат Англии 2018/19, 10 тур

Лестер – Вест Хэм – 1:1

Голы: Ндиди, 89 – Бальбуена, 30

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия10 турКинг Пауэр (Лестер)

Лестер Сити - Вест Хэм: Суббота 27 октября 2018

Лестер Сити
Матч окончен
1 : 1
Вест Хэм
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