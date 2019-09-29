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Лестер – Ньюкасл – 5:0 – видео голов и обзор матча

20:57 89 Читати українською
Лестер – Ньюкасл – 5:0 – видео голов и обзор матча
Лестер – Ньюкасл – 5:0 – видео голов и обзор матча / официальный сайт АПЛ

В воскресном матче 7-го тура АПЛ Лестер дома, играя в большинстве всю вторую половину встречи, без проблем одолел Ньюкасл. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

16’ Рикарду Перейра
54’ Джейми Варди
57’ Пол Дамметт
64’ Джейми Варди
90’ Уилфред Ндиди
 
Исаак Айден 43’
16’ Рикарду Перейра
43’ Исаак Айден
54’ Джейми Варди
57’ Пол Дамметт
64’ Джейми Варди
90’ Уилфред Ндиди

Единственный гол в первом тайме отчетного матча забил Рикарду Перейра, а Исаак Айден оставил "сорок" в меньшинстве за две минуты до свистка на перерыв. Во второй половине "лисы" сполна воспользовались численным преимуществом, забив в ворота соперника еще четыре мяча.

Лестер в большинстве уничтожил Ньюкасл и вышел на 3-е место АПЛ

Эта победа позволила Лестеру набрать 14 очков и подвинуть Вест Хэм Андрея Ярмоленко с третьей строчки в турнирной таблице АПЛ. Ньюкасл с пятью пунктами предпоследний.

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