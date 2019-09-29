Лестер – Ньюкасл – 5:0 – видео голов и обзор матча

В воскресном матче 7-го тура АПЛ Лестер дома, играя в большинстве всю вторую половину встречи, без проблем одолел Ньюкасл. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Единственный гол в первом тайме отчетного матча забил Рикарду Перейра, а Исаак Айден оставил "сорок" в меньшинстве за две минуты до свистка на перерыв. Во второй половине "лисы" сполна воспользовались численным преимуществом, забив в ворота соперника еще четыре мяча.

Лестер в большинстве уничтожил Ньюкасл и вышел на 3-е место АПЛ

Эта победа позволила Лестеру набрать 14 очков и подвинуть Вест Хэм Андрея Ярмоленко с третьей строчки в турнирной таблице АПЛ. Ньюкасл с пятью пунктами предпоследний.