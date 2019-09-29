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Лестер в большинстве уничтожил Ньюкасл и вышел на 3-е место АПЛ

20:25 63 Читати українською
Лестер в большинстве уничтожил Ньюкасл и вышел на 3-е место АПЛ
Радость "лис" / официальный сайт АПЛ

В воскресном матче 7-го тура АПЛ Лестер дома, играя в большинстве всю вторую половину встречи, без проблем одолел Ньюкасл.

16’ Рикарду Перейра
54’ Джейми Варди
57’ Пол Дамметт
64’ Джейми Варди
90’ Уилфред Ндиди
 
Исаак Айден 43’
16’ Рикарду Перейра
43’ Исаак Айден
54’ Джейми Варди
57’ Пол Дамметт
64’ Джейми Варди
90’ Уилфред Ндиди

В единственном воскресном матче 7-го тура АПЛ Лестер дома принимал Ньюкасл. Команда Брендана Роджерса быстро захватила инициативу и уже на 16-й минуте счет в матче был открыт. Рикарду Перейра отобрал мяч в центре поля, протащил того в штрафную и с линии низом пробил точно в левый угол! В конце первой половины Айден заблаговременно покинул пределы футбольного поля за грубый подкат сзади против Денниса Прата – прямая красная карточка.

Событие на последних минутах первого тайма определило судьбу всего противостояния. После перерыва Варди реализовал численное большинство хозяев, пробив голкипера с острого угла, а через несколько минут Даммет, пытаясь помешать Прату прострелить в штрафную, срезал мяч в собственные ворота – 3:0. Впрочем, и на этом хозяева не остановились – на 64-й Варди избежал офсайда и классно замкнул навес свежего Олбрайтона, а на 90-й Ндиди добил соперника – 5:0. В итоге – Лестер приобретает легкую победу и поднимается на единоличное 3-е место АПЛ, сдвинув оттуда Вест Хэм Андрея Ярмоленко.

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Англия Лестер Сити - Ньюкасл Ньюкасл Ньюкасл Лестер Сити Лестер Сити
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