Лестер в большинстве уничтожил Ньюкасл и вышел на 3-е место АПЛ

В воскресном матче 7-го тура АПЛ Лестер дома, играя в большинстве всю вторую половину встречи, без проблем одолел Ньюкасл.

В единственном воскресном матче 7-го тура АПЛ Лестер дома принимал Ньюкасл. Команда Брендана Роджерса быстро захватила инициативу и уже на 16-й минуте счет в матче был открыт. Рикарду Перейра отобрал мяч в центре поля, протащил того в штрафную и с линии низом пробил точно в левый угол! В конце первой половины Айден заблаговременно покинул пределы футбольного поля за грубый подкат сзади против Денниса Прата – прямая красная карточка.

Событие на последних минутах первого тайма определило судьбу всего противостояния. После перерыва Варди реализовал численное большинство хозяев, пробив голкипера с острого угла, а через несколько минут Даммет, пытаясь помешать Прату прострелить в штрафную, срезал мяч в собственные ворота – 3:0. Впрочем, и на этом хозяева не остановились – на 64-й Варди избежал офсайда и классно замкнул навес свежего Олбрайтона, а на 90-й Ндиди добил соперника – 5:0. В итоге – Лестер приобретает легкую победу и поднимается на единоличное 3-е место АПЛ, сдвинув оттуда Вест Хэм Андрея Ярмоленко.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ