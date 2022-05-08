Український захисник Віталій Миколенко завоював довіру Френка Лемпарда та стабільно отримує ігровий час.

Матч 36-го туру АПЛ між Лестером і Евертоном розпочнеться о 16:00 за київським часом. Мерсисайдцям потрібна перемога, щоб вибратися з зони вильоту.

Віталій Миколенко вже звично з'являється в старті "ірисок" на позиції лівого латераля. Френк Лемпард взагалі не змінив склад після сенсаційної перемоги над Челсі. А от Брендан Роджерс провів тотальну ротацію після вильоту з Ліги конференцій – 6 змін.

Стартові склади команд

Лестер: Шмейхель – Амарті, Фофана, Еванс, Кастань – Менді, Тілеманс – Перес, Дьюсбері-Хол, Дака – Іхеаначо.

Евертон: Пікфорд – Івобі, Коулман, Міна, Холгейт, Миколенко – Гордон, Дукуре, Делф, Грей – Рішарлісон.

Евертон – Челсі: Миколенко змусив Лемпарда вилаятися і ледь не перетворився з титана на антигероя матчу життя в АПЛ