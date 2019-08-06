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Леонов вернется в Шахтер после краха Арсенала-Киев

21:00 48 Читати українською
Леонов вернется в Шахтер после краха Арсенала-Киев
Игорь Леонов / Шахтер

Бывший тренер киевлян возобновит сотрудничество с донецким клубом.

Игорь Леонов вернется в структуру Шахтера, информирует Football.ua.

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51-летний специалист до своего назначения в Арсенал-Киев работал с командой "горняков" U-19. Он не смог спасти "канониров" от вылета из украинской Премьер-лиги по итогам прошлого сезона. Этим летом киевский клуб и вовсе прекратил существование, поэтому Леонову пришлось искать новое место работы.

Во главе Арсенала-Киев наставник провел 14 матчей во второй части прошлого сезона - шесть поражений, пять побед и три ничьи.

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Шахтер Шахтер Арсенал-Киев Арсенал-Киев Игорь Леонов Игорь Леонов
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