Арсенал-Киев подтвердил снятие с Первой лиги – известна дальнейшая судьба клуба

Арсенал-Киев не начнет выступления в Первой лиге сезона-2019/20.

ФК Арсенал сообщил руководству ПФЛ о том, что не сможет принять участие в чемпионате Украины сезона 2019/20 из-за нехватки финансирования, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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Чтобы не подводить футболистов, тренеров и персонал, чтобы не разрушать календарь матчей Первой лиги и не давать никому пустых надежд, было принято решение о снятии команды.

Также отмечается, что Арсенала не будет в профессиональном футболе в нынешнем сезоне, но клуб продолжит свою деятельность. "Канониры" планируют активно развивать академию, детско-юношеский футбол и улучшать инфраструктуру.

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