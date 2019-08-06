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Леонов повернеться в Шахтар після краху Арсенала-Київ

21:00 692 Читать на русском
Леонов повернеться в Шахтар після краху Арсенала-Київ
Ігор Леонов / Шахтар

Колишній тренер киян відновить співпрацю з донецьким клубом.

Ігор Леонов повернеться в структуру Шахтаря, інформує Football.ua.

Арсенал-Київ підтвердив зняття з Першої ліги – відома подальша доля клубу

51-річний фахівець до свого призначення в Арсенал-Київ працював з командою "гірників" U-19. Він не зміг врятувати "канонірів" від вильоту з української Прем'єр-ліги. Цього літа київський клуб взагалі припинив існування, тому Леонову довелося шукати нове місце роботи.

На чолі Арсенала-Київ наставник провів 14 матчів у другій частині минулого сезону – шість поразок, п'ять перемог і три нічиї.

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Шахтар Шахтар Арсенал-Київ Арсенал-Київ Ігор Леонов Ігор Леонов
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