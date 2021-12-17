Уже бывший главный тренер Миная Игорь Леонов рассказал, что предшествовало прекращению сотрудничества с закарпатцами.

"Два часа назад (разговор состоялся накануне – прим.) закончилась моя встреча с президентом ФК Минай Валерием Пересоляком. Проанализировали матчи, проведенные командой под моим руководством.

Минай расторг контракт с Леоновым

Валерий Иванович сказал, что к игре нет претензий, однако отсутствие результата делает невозможным наше дальнейшее сотрудничество. После обмена мнениями было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

Вместе со мной Минай покидает и мой помощник Михаил Старостяк. Надеюсь, что моему преемнику повезет больше и закарпатцы останутся в элите", – цитирует Леонова Meta-ratings .

Напомним, 54-летний специалист возглавил команду в октябре, заменив на посту Василия Кобина. Под руководством Леонова команда провела 9 матчей, из которых 4 завершились мировыми, а еще 5 – поражениями.

"Бив себе у груди, заступався за пацанів, щось доводив Кварцяному": він продавав шпалери на ринку і став легендою Волині