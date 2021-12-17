Вже колишній головний тренер Миная Ігор Леонов розповів, що передувало припиненню співпраці зі закарпатцями.

"Дві години тому (розмова відбулась напередодні – прим.) закінчилася моя зустріч із президентом ФК Минай Валерієм Пересоляком. Проаналізували матчі, проведені командою під моїм керівництвом.

Минай розірвав контракт з Леоновим

Валерій Іванович сказав, що до гри не має претензій, однак відсутність результату унеможливлює нашу подальшу співпрацю. Після обміну думками було ухвалене рішення розірвати контракт за обопільною згодою сторін.

Разом зі мною Минай покидає і мій помічник Михайло Старостяк. Сподіваюся, що моєму наступнику пощастить більше і закарпатці залишаться в еліті", – цитує Леонова Meta-ratings.

Нагадаємо, 54-річний фахівець очолив команду у жовтні, замінивши на посту Василя Кобіна. Під керівництвом Леонова команда провела 9 матчів, з яких 4 завершились мировими, а ще 5 – поразками.

"Бив себе у груди, заступався за пацанів, щось доводив Кварцяному": він продавав шпалери на ринку і став легендою Волині