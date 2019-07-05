"Он нам просто "отрезал яйца", – Леонов назвал арбитра, который виноват в вылете Арсенала-Киев из УПЛ

Главный тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов заявил, что арбитр Виктор Копиевский виноват в вылете команды в Первую лигу.

"Мы были близки к цели, чтобы команда осталась в Премьер-лиге, но вмешались "потусторонние" факторы. Судейская ошибка в поединке против Черноморца, когда нам на 90-й минуте при счете 3:2 арбитр поставил абсолютно вымышленный пенальти, в дальнейшем повлияла на ход событий в следующих турах. Если бы обыграли Черноморец, а оно должно было быть так, то расстояние между нами составило бы шесть очков.

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Однозначно – умышленная ошибка. Всю игру Копиевский свистел в одну сторону, против нас. Да, удаление нашего игрока было правильным. Когда нам забили второй гол, то Башлай чисто отобрал мяч, но арбитр придумал штрафной, с которого и забили. А на 90-й минуте он нам просто "отрезал яйца".

Я видел глаза Копиевского после игры, которые были словно стеклянные. И задача у него была только одна – не дать проиграть Черноморцу. В этой игре все решалось, и он пошел на подлость против Арсенала-Киев. До сих пор не могу прийти в себя.

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И самое страшное, что этот человек не понес никакого наказания и судит дальше, как будто ничего не случилось. Безнаказанность порождает вседозволенность. Пусть наш вылет в Первую лигу будет на совести Копиевского", – цитирует Леонова UA-Футбол.