"Встретимся в суде", – Фещук пригрозил Арсеналу-Киев из-за задолженности по зарплате

Экс-форвард Арсенала-Киев, а ныне игрок белорусского Витебска Максим Фещук будет судиться против бывшего клуба.

"С Арсеналом-Киев имеем споры в юридической плоскости. Вообще не заплатили ни за первый контракт, ни за второй. Если есть вопросы, нужно не только говорить об обмане, но и выражать свои претензии юридически.

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Мне должен Арсенал-Киев еще за первый мой приход к ним в Первую лигу, а когда я на полтора месяца пришел второй раз – мне не только не отдали за тот период, а также за весенний. Ну что тут сказать? Встретимся, как говорится, в суде", – цитирует Фещука Sport Arena.

Напомним, 33-летний Фещук покинул киевский клуб в декабре 2018-го и присоединился к лагерю Витебска.

По итогам прошлого сезона УПЛ Арсенал-Киев опустился в Первую лигу.

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