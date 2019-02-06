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Ракицкий говорит о жителях Санкт-Петербурга, как о самых приличных людях, – российский комментатор Орлов

10:07 146 Читати українською
Ракицкий говорит о жителях Санкт-Петербурга, как о самых приличных людях, – российский комментатор Орлов
Ярослав Ракицкий / ФК Зенит

Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого в Зенит.

"Что мне понравилось, Ракицкий сказал, что Петербург не чужой для него город. Здесь живет его отец. Няня его детей до 17 лет жила в Ленинграде. Он тепло отзывается о горожанах Петербурга как о самых приличных людях и готов играть за Зенит.

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Вот это как раз те слова, которые никогда не говорил Паредес. Для него Петербург – это очередная остановка в его карьере", – сказал Орлов ГСО Live.

На прошлой неделе украинский защитник Ярослав Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит. В СМИ сообщалось о сумме 10 млн евро.

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Теги
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит Россия Геннадий Орлов
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