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Леоненко: Тренерам Динамо привозят либо самовары, либо суши, но не игроков, которых они хотят

13:05 284 Читати українською
Леоненко: Тренерам Динамо привозят либо самовары, либо суши, но не игроков, которых они хотят
Жерсон Родригес / фото: Динамо

Эксперт "Великого Футбола" Виктор Леоненко раскритиковал руководство киевского Динамо из-за непродуманной трансферной кампании.

"Михайличенко ничего не изменит, так как эти футболисты ничего не могут. В Японии покупают суши и аппаратуру японскую. В Туле покупают пряники, самовары и оружие. Де Пена, вообще не знаю, откуда он взялся. Слушайте Андронова, еще кого-то, кто там посоветовал. Буряк еще кого-то посоветовал, так давайте еще у оператора спросим, ​​может, еще кого-то привезут На улице еще опрос можем сделать, может тоже послушают?

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Я не собираюсь советовать, потому что за это надо большие деньги платить. Самое главное, думаю, Игорь Михайлович сам всем руководит, так пусть назовет самого дорогого футболиста. Хацкевич голосовал и выбил только Соля. Для меня это не выбор. Одного из Тулы привезли, второго – из Японии, последнее место у команды. Не знаю, почему вы считаете Родригеса суперфутболистом.

Приходит новый тренер и не может себе позволить футболиста, которого он хочет. Ему привозят или самовары, или суши, или Де Пену вообще не знаю откуда. Все – лепи, что хочешь. Сейчас Алексею тоже скажут: лепи из этих футболистов команду, задача – первое место, желательно Кубок выиграть, в Лигу чемпионов попасть", – сказал Леоненко в эфире телеканала Футбол 1.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Виктор Леоненко
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