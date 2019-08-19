Леоненко: Тренерам Динамо привозять або самовари, або суші, але не гравців, яких вони хочуть

Експерт "Великого Футболу" Віктор Леоненко розкритикував керівництво київського Динамо через непродуману трансферну кампанію.

"Михайличенко нічого не змінить, тому що ці футболісти нічого не можуть. В Японії купують суші і апаратуру японську. У Тулі купують пряники, самовари і зброю. Де Пена, взагалі не знаю, звідки він узявся. Слухайте Андронова, ще когось, хто там порадив. Буряк ще когось порадив, так давайте ще у оператора запитаємо, може, ще кого-то привезуть? На вулиці ще опитування можемо зробити, може теж послухають?

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Я не збираюся радити, тому що за це треба великі гроші платити. Найголовніше, думаю, Ігор Михайлович сам всім керує, так нехай назве найдорожчого футболіста. Хацкевич голосував і вибив тільки Соля. Для мене це не вибір. Одного з Тули привезли, другого – з Японії, останнє місце у команди. Не знаю, чому ви вважаєте Родрігеса суперфутболістом.

Приходить новий тренер і не може собі дозволити футболіста, якого він хоче. Йому привозять або самовари, або суші, або Де Пену взагалі не знаю звідки. Все – ліпи, що хочеш. Зараз Олексію теж скажуть: ліпи з цих футболістів команду, завдання – перше місце, бажано Кубок виграти, в Лігу чемпіонів потрапити", – сказав Леоненко в ефірі телеканалу Футбол 1.

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