Суркис объяснил, почему назначил наставником Динамо Михайличенко, а не Вернидуба

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, чем руководствовался при выборе нового главного тренера команды.

"Я с огромным уважением отношусь к Вернидубу. Он проделал огромную работу в той команде (Заре – прим.), где работал. И в той команде работать было гораздо сложнее, чем в киевском Динамо. Нет тех возможностей. Прежде всего, команда не имела своего дома, но она выступала на достаточно высоком уровне, и не было таких больших провалов.

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Но мое решение было сделано по одной простой причине: Михайличенко был в курсе всего, что происходило в киевском Динамо. От него не было тайн. Он занимался трансферной политикой, он 4-5 раз в месяц выезжал в командировки, смотрел игры других команд, общался с Хацкевичем, видел тренировочный процесс, знает команду изнутри", – сказал Суркис в эфире программы "Профутбол".

Напомним, после матча с Брюгге киевский клуб уволил с должности главного тренера Александра Хацкевича, который третий год подряд не сумел вывести команду в групповой раунд Лиги чемпионов. Новым наставником Динамо стал Алексей Михайличенко.

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