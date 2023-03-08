"Грозный считает, что Яремчук забивал бы в каждой игре за Динамо или за Челси? Ну, я сразу же не согласен с этим, причем очень серьезно не согласен. Потому что за 23 игры забить 2 гола, играя за Брюгге... Да, я напомню, что это не самый слабый клуб. Он все время наверху таблицы.

Беседин установил антирекорд по продолжительности серии без голов

Второе, Вячеслав говорил о флангах, что там фланги слабо работают. Но тут дело не во флангах, а в том, что в Бельгии вообще играют в открытый футбол. Ну так на всякий случай, если Грозный забыл. Так вот, какой бы там футбол не был, сколько бы фланговых передач не было, но вы меня извините, за 23 игры забить 2 гола... Это где-то возле Беседина, я так понимаю", – написал Леоненко в Telegram-канале.

Добавим, что Яремчук после перехода в Брюгге сыграл в 23 поединках, отметившись 2 голами и 4 ассистами. Беседин же проваливает сезон, не забив ни разу на протяжении чуть более, чем 1500 минут.

Брюгге залег на дно в Лиссабоне – Бенфика уничтожила бельгийцев и вышла в 1/4 финала ЛЧ, Яремчук провел слабые 62 минуты