"Грозний вважає, що Яремчук забивав би в кожній грі за Динамо чи за Челсі? Ну, я відразу ж не згоден з цим, причому дуже серйозно не згоден. Тому що за 23 гри забити 2 голи, граючи за Брюгге, так я нагадаю, що це не найслабший клуб. Він весь час нагорі таблиці.

Бєсєдін встановив антирекорд за тривалістю серії без голів

Друге, В'ячеслав говорив про фланги, що там фланги слабо працюють. Але тут справа не у флангах, а в тому, що в Бельгії взагалі грають у відкритий футбол. Ну так про всяк випадок, якщо Грозний забув. Так ось, який би там футбол не був, скільки б флангових передач не було, але ви мене вибачте, за 23 гри забити 2 голи... Це десь поблизу Бєсєдіна, я так розумію", – написав Леоненко в Telegram-каналі.

Додамо, що Яремчук після переходу в Брюгге зіграв у 23 поєдинках, відзначившись 2 голами та 4 асистами. Бєсєдін же провалює сезон, не забивши жодного разу протягом трохи більше, ніж 1500 хвилин.

Брюгге заліг на дно у Лісабоні – Бенфіка знищила бельгійців і вийшла в чвертьфінал ЛЧ, Яремчук провів слабкі 62 хвилини