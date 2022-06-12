"Кто покруче – Лобановский или Луческу? По-моему, то круче Луческу. У него нет Щербицкого (первый секретарь ЦК Украины – прим.). Лобановский возглавлял Динамо в советское время — кого хотел, того и привозил. Луческу доказал, что даже без классных футболистов можно выигрывать чемпионат Украины.

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Также в наше время у футболистов контракты и агенты. Если тренер что-нибудь приказал игрокам, им не понравилось, они могут его послать и уйти. Теперь работать просто сложнее. Луческу пока что справляется. Как вы думаете, Роналду и Месси смогли бы играть в Лобановского? Я думаю, что они бы просто сбежали от него.

Лобановский мне лично сказал, что у Роналдо и Ширера мало ТТД, и они бы у него не играли. Я говорю: да Ширер везде, где играет, стабильно забивает. Но Лобановский это действует, ему главное ТТД. Поэтому он мне и сказал: "Буешь будить два мяча в каждом матче — будешь играть".

Я постоянно смеялся над нашими игроками, что после каждой игры они бежали смотреть ТТД. Даже Шева при Лобановском ауте бросал, чтобы повысить ТТД, хотя нападавшие ауты практически не бросают. Такое меня не устраивало, поэтому я хотел уехать", – поделился Леоненко в интервью Fanday.

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