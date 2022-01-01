"После того, как меня перевели в дубль, Григорий Михайлович (Суркис, – Футбол 24) сказал: "Вот сейчас забьешь голов пять и тебя сразу же в первую команду возьмут".

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Я забиваю шесть – никто ничего. Ну и все! Я сказал, что больше забивать не буду, только голевые передачи отдавать. Это не мой уровень был – Первая или Вторая лиги", – сказал Леоненко в программе "Пряма червона".

Напомним, что Виктор выступал за Динамо с 1992 по 1998 годы. За дубль киевлян (1996–1998) провел 45 игр, в которых забил 11 голов, в двух матчах за Динамо-3 результативными действиями не отмечался.

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