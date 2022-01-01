"Після того, як мене перевели в дубль, Григорій Михайлович (Суркіс, – прим. Футбол 24) сказав: "От зараз заб'єш голів п'ять і тебе одразу ж в першу команду візьмуть".

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Я забиваю шість – ніхто нічого. Ну і все! Я сказав, що більше забивати не буду, лише гольові передачі віддавати. Це не мій рівень був – Перша чи Друга ліги", – сказав Леоненко у програмі "Пряма червона".

Нагадаємо, Віктор виступав за Динамо з 1992 по 1998 роки. За дубль киян (1996-1998) провів 45 ігор, в яких забив 11 голів, у двох матчах за Динамо-3 результативними діями не відзначався.

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