Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко выбрал своего фаворита в украинском первенстве в уходящем году.

"Выбирайте любого: либо Трубин, либо Ризнык. Ризнык из-за пенальти, но, опять же, он в еврокубках не играл.

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Если так, то Ризнык. Если же брать еврокубки, то здесь либо Бущан, либо Трубин. Но если выбирать одного из трех – то, наверное, Бущан", – сказал Леоненко в программе "Пряма червона".

Напомним, Георгий Бущан лидирует в УПЛ по количеству сухих матчей в 2021 году (15). У Анатолия Трубина на два меньше. У Дмитрия Ризныка всего девять поединков без пропущенных голов, однако кипер Ворсклы установил всеукраинский рекорд по количеству отбитых пенальти (5) в текущем сезоне.

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