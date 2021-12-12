"Леоненко ничего не стеснялся – я не считал, сколько банок пива он выпивал": экс-хавбек Динамо раскрыл выходки звезды
Бывший полузащитник Динамо Максим Деменко описал поведение Виктора Леоненко в звездные времена выступлений за киевский гранд.
"Я не считал, сколько банок пива выпивал Витя. Он ничего не стеснялся, ни от кого не прятался, вел себя очень спокойно. Сидим мы на базе, в смотровом зале, Сабо что-то объясняет на видео. И Витя начинает засыпать, немного картинно, с вызовом главному тренеру. Йожеф Йожефович это замечает и кричит: "Витя, соберись! Смотри футбол! – А зачем мне его смотреть, все равно выйду и два забью!"
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Сабо достает пульт и отправляет его точно Леоненко в голову! Мы все в шоке! У Виктора шишка моментально выросла. Но он посмеялся только, и в самом деле, в ближайшей игре забил.
Ни Сабо, ни Суркис ничего с ним не могли сделать. Он был звездой украинского футбола №1! Данные нереальные – бег, здорово головой играл, техника потрясающая! Правда, очень был ленивым, бегать на тренировках или сборах вообще не хотел, пытался закосить", – рассказал Деменко в интервью Fan Day.
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