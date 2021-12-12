"Я не считал, сколько банок пива выпивал Витя. Он ничего не стеснялся, ни от кого не прятался, вел себя очень спокойно. Сидим мы на базе, в смотровом зале, Сабо что-то объясняет на видео. И Витя начинает засыпать, немного картинно, с вызовом главному тренеру. Йожеф Йожефович это замечает и кричит: "Витя, соберись! Смотри футбол! – А зачем мне его смотреть, все равно выйду и два забью!"

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Сабо достает пульт и отправляет его точно Леоненко в голову! Мы все в шоке! У Виктора шишка моментально выросла. Но он посмеялся только, и в самом деле, в ближайшей игре забил.

Ни Сабо, ни Суркис ничего с ним не могли сделать. Он был звездой украинского футбола №1! Данные нереальные – бег, здорово головой играл, техника потрясающая! Правда, очень был ленивым, бегать на тренировках или сборах вообще не хотел, пытался закосить", – рассказал Деменко в интервью Fan Day.

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