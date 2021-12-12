"Я не рахував, скільки банок пива випивав Вітя. Він нічого не соромився, ні від кого не ховався, поводився дуже спокійно. Сидимо ми на базі, у переглядовому залі, Сабо щось пояснює на відео. І Вітя починає засинати, трохи картинно, із викликом головному тренеру. Йожеф Йожефович це помічає та кричить: "Вітю, зберись! Дивись футбол! – А навіщо мені його дивитися, все одно вийду і два заб'ю!".

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Сабо дістає пульт і відправляє його точно Леоненку в голову! Ми всі в шоці! У Віктора шишка моментально виросла. Але він посміявся тільки, і справді, у найближчій грі забив.

Ні Сабо, ні Суркіс нічого з ним не могли вдіяти. Він був зіркою українського футболу №1! Дані нереальні – біг, сильно головою грав, техніка приголомшлива! Щоправда, дуже був лінивим, бігати на тренуваннях чи зборах взагалі не хотів, намагався закосити", – розповів Деменко в інтерв'ю Fan Day.

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