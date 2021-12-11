"Суркисы денег не жалели – можно было квартиру купить": экс-хавбек Динамо вспомнил премиальные за победу над Спартаком
Бывший игрок Динамо Максим Деменко раскрыл подробности ожесточенного боя со Спартаком (3:2) на уровне Лиги чемпионов в 1994 году.
– Политика, если откровенно, была перед этой игрой? Это же было первое в истории официальное противостояние Украины и России как независимых стран...
– На базу задолго до игры приезжали разные люди, накачки шли, что мы обязательно должны обыграть Спартак, доказать, что наша школа футбола лучше, Украина сильнее России. Мне очень хотелось сыграть. Смотрел матч с трибуны и чуть не плакал. Хотя, конечно, очень обрадовался, когда Сергей Ребров забил победный мяч. Ажиотаж невероятный, полные трибуны. Даже ПСЖ и Бавария, игравшие с нами в группе, не вызывали такого интереса.
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– Премиальные за победу над "красно-белыми" прошли мимо вас?
– Все, кто играл, получили по 20 тысяч долларов. Фантастические деньги! Спокойно двухкомнатную квартиру можно было купить. Мне же Григорий Михайлович отдал приказ выплатить половину этой суммы.
– Выходит, просмотрели игру с трибуны тогда еще Республиканского стадиона за 10 тысяч "зеленых"?
– Выходит так… Григорий Михайлович и его брат Игорь не жалели денег, чтобы поощрять футболистов. Они открыли свои магазины. Чуть ли не с первой зарплаты я в одном из таких маркетов приобрел видеомагнитофон, очень нам с женой хотелось дома фильмы смотреть. Об этом доложили Суркису, Григорий Михайлович меня вызвал в свой кабинет, вернул 700 долларов и сказал, что "видик" – подарок от президента. Он мог прийти в команду после удачных игр и объявить: "Ребята, можете выбрать в магазине товаров на определенную сумму".
– Какую?
– 500 долларов, доходило и до полутора тысяч. Брали телевизоры, кофеварки, кухонные комбайны, еще по технике. Раньше все это только за границей можно было приобрести, – рассказал Деменко в интервью Fan Day.
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