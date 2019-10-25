Саленко: Леоненко не умеет аргументировать свою критику

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко рассказал, как команда телеканала Футбол 1/2 относится к скандальным заявлениям Виктора Леоненко.

"Леоненко – мой дружбан. Я тоже говорю, что он полуфутболист. Это жизнь. Я ему говорю: "Леон, а где ты играл? В чемпионате Украины, откуда я сбежал? И был лучшим 3 раза". А потом Лобановский его убрал, и он без травм не смог сыграть. Как так можно?

"Конечно, Динамо играло договорные матчи", – Саленко вспомнил годы своей карьеры в Киеве

Но он мой друг. Как к нему можно относиться? Я его воспринимаю, когда он начинает чудить, а наша команда ставит его на место. Одно дело – мочить Динамо и сборную. Но критиковать и объяснять – это разные вещи. Леоненко не умеет объяснять. Ему лишь бы поговорить. А как это сделать, как ребят настроить – это он не может", – поделился Саленко в интервью Sportarena.

Напомним, Олег Саленко выступал за столичный гранд с 1989 по 1992 годы (28 голов в 101 поединке).

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