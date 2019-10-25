Саленко: Леоненко не вміє аргументувати свою критику

Колишній нападник Динамо Олег Саленко розповів, як команда телеканалу Футбол 1/2 ставиться до скандальних заяв Віктора Леоненка.

"Леоненко – мій дружбан. Я теж кажу, що він напівфутболіст. Це життя. Я йому кажу: "Леон, а де ти грав? У чемпіонаті України, звідки я втік? І був найкращим 3 рази". А потім Лобановський його прибрав, і він без травм не зміг заграти. Як так можна?

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Але він мій друг. Як до нього можна ставитися? Я його сприймаю, коли він починає чудити, а наша команда ставить його на місце. Одна справа – мочити Динамо і збірну. Але критикувати і пояснювати – це ж різні речі. Леоненко не вміє пояснювати. Йому аби поговорити. А як це зробити, як хлопців налаштувати – це він не може", – поділився Саленко в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Олег Саленко виступав за столичний гранд з 1989 по 1992 роки (28 голів у 101 поєдинку).

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