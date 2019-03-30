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Маркевич: Динамо способно победить Шахтер в Кубке Украины

16:08 54 Читати українською
Маркевич: Динамо способно победить Шахтер в Кубке Украины
Мирон Маркевич / фото из соцсетей

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины между Шахтером и Динамо.

 

"Шахтер и Динамо – это действительно лучшие команды Украины, поэтому, наверное, этот матч можно считать досрочным финалом. К такому поединку у болельщиков будет повышенный интерес, вывеска очень хорошая – Шахтер – Динамо, поэтому, надеюсь, будет полный стадион.

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Я думаю, ничто не помешает Шахтеру в этом сезоне выиграть чемпионат, поэтому Динамо должно сделать все возможное, чтобы побороться за кубок. Такой клуб, с таким именем, должен что-то выигрывать – или кубок, или чемпионат.

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Я думаю, они мобилизуются, футболисты должны понимать, за какой клуб они играют. Когда из года в год ничего не выиграешь, конечно, это отсутствие трофеев беспокоит болельщиков. Команда способна победить Шахтер в кубке, в одном матче, здесь нет ничего удивительного", – цитирует Маркевича "Сегодня".

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Мирон Маркевич Шахтер - Динамо Киев
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