Сабо: Противостояние Динамо и Шахтера в Кубке – это преждевременный финал

Футбольный эксперт Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо.

"Естественно это финал, потому что все ожидают яркой и зрелищной игры. Встречаются две лучшие команды страны. Конечно, болельщикам хотелось бы, чтобы они играли в финале, но жеребьевка есть жеребьевка. Динамо, как и Шахтеру будет обидно уступить сопернику дорогу и не попасть в финал кубка в этом сезоне.

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Динамо» все равно нужно выигрывать кубок, потому что в чемпионате им тяжело будет догнать Шахтер. "Горняки" должны потерять 8-9 очков, и при этом киевляне должны набрать 100% в оставшихся матчах. Поэтому, я считаю, исход чемпионата практически решен. А вот в матче за кубок у киевлян должен быть особый настрой.

Для меня фаворит Шахтер. Команда играет практически дома. Зрителей будет больше за Шахтер, чем за Динамо. Потому что «Шахтер» в Харькове играет международные игры и матчи чемпионата. Конечно в Харькове будут болеть больше за Шахтер, чем за Динамо. Но все равно я считаю должна быть очень интересная игра", – цитирует Сабо Terrikon.

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