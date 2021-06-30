Бразилец не достиг никакого прогресса в переговорах о продлении контракта форварда, сообщает L'Equipe.

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Руководство ПСЖ рассчитывало, что Мбаппе вернется из Евро и будет настроен на сотрудничество положительно. Впрочем, аргументы Леонардо не слишком повлияли на позицию чемпиона мира. Теперь за дело берется Нассер Аль-Хелаифи. Президент ПСЖ будет лично разговаривать с Мбаппе и его представителями, чтобы компромисс все же нашелся.

Добавим, что контракт чемпиона мира завершается уже через год. Главным претендентом на форварда считается Реал.

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