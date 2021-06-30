Бразилець не досягнув ніякого прогресу у переговорах щодо продовження контракту форварда, повідомляє L'Equipe.

Макрон втішив Мбаппе після згубного пенальті та вильоту з Євро-2020

Керівництво ПСЖ розраховувало, що Мбаппе повернеться з Євро і буде налаштований на співпрацю позитивно. Втім, аргументи Леонардо не надто вплинули на позицію чемпіона світу. Тепер за справу береться Нассер Аль-Хелаїфі. Президент ПСЖ особисто розмовлятиме з Мбаппе та його представниками, щоб компроміс таки знайшовся.

Додамо, що контракт чемпіона світу завершується вже через рік. Головним претендентом на форварда вважається Реал.

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