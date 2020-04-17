Леко назвал тройку лучших матчей в футболке Динамо

Бывший полузащитник киевского Динамо Йерко Леко вспомнил период своих выступлений в составе киевского клуба.

"Первый – это победа над Шахтером в Донецке (4:2), когда я забил первый мяч в ворота своего соотечественника Стипе Плетикосы. Это был очень эмоциональный матч. Также вспоминается сезон в Лиге чемпионов, когда мы выступали в одной группе с Интером , Арсеналом и Локомотивом (2003/04 – прим.).

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Ну и, конечно, противостояние с Трабзонспором, когда мы очень плохо сыграли дома (поражение со счетом 1:2), но на выезде взяли реванш (2:0) и вышли в групповой турнир. Расскажу интересную историю об этом противостоянии. После первого матча Игорь Суркис пообещал, что поднимет премиальные, если мы все же решим задачу выхода в основной раунд. В ответном матче в Трабзоне мы выиграли с нужным счетом, причем сделали это довольно легко, и Игорь Михайлович сказал, что мы его специально обманывали, чтобы получить больше денег", – цитирует Леко официальный сайт Динамо.

Напомним, хорватский хавбек защищал цвета Динамо в 2002-2006 годах. С "бело-синими" Йерко дважды становился чемпионом Украины и еще трижды завоевывал Кубок страны.

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