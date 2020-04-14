"После инцидента Суркис вызвал меня в кабинет", – экс-легионер Динамо рассказал о стычке с Сабо

Бывший хавбек Динамо Ерко Леко признался, что в свое время заступался за Флорина Черната перед главным тренером киевлян.

"Мне вспоминается работа с Йожеф Сабо. А, точнее, один эпизод, в котором мы с ним серьезно поссорились, после чего он на месяц отстранил меня от команды.

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Играли мы в Донецке, и в одном из эпизодов Чернат не смог принять мяч после вбрасывания из аута, в результате соперник организовал опасную контратаку. Сабо кричит ему из технической зоны: "Флорин, так-перетак, что ты мяч принять не можешь ?! Да прими его!". Чернат, когда на него кричат ​​в таком тоне, сразу теряется на поле – не открывается, прячется от партнеров, если получает передачу, то отдает сразу же мяч ближнему.

Я играл в опорной зоне, и хорошо видел подобные изменения в нем. Так вот, в том моменте я был рядом с тренерской скамейкой и говорю Сабо: "Да хватит кричать на него, он теряется от вашего крика". Йожеф Йожефович сразу же переключился на меня, а через пять минут и вовсе заменил.

Затем, насколько я понимаю, тренер пожаловался президенту, и Игорь Михайлович вызвал меня к себе в кабинет. А я объяснил, что тогда не за себя заступился, а переживал за команду, хотел, чтобы она играла лучше. Сейчас же я понимаю, что Сабо также хотел лучшего для своей команды, хотел побеждать в каждом матче, в каждом эпизоде, поэтому он для меня точно не в категории плохих тренеров", – цитирует Леко официальный сайт киевлян.

Напомним, хорватский хавбек защищал цвета Динамо в 2002-2006 годах.

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