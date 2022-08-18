Форвард Овусу Раймонд Фримпонг нашел себе новый клуб после луганской Зари.

Истанбулспор объявил о подписании Овусу Фримпонга в своих соцсетях.

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Ганец покинул Зорю бесплатно и подписал контракт с новым клубом на 1 год. Transfermarkt оценивает нападающего в 400 тысяч евро.

Добавим, что Овусу Фримпонг оказался в Заре в 2021 году, успел сыграть за взрослую команду луганцев 20 поединков и отличился 4 голами.

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