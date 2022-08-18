Форвард Овусу Раймонд Фрімпонг знайшов собі новий клуб після луганської Зорі.

Істанбулспор оголосив про підписання Овусу Фрімпонга у своїх соцмережах.

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Ганець покинув Зорю безкоштовно та підписав контракт з новим клубом на 1 рік. Transfermarkt оцінює нападника в 400 тисяч євро.

Додамо, що Овусу Фрімпонг опинився в Зорі в 2021 році, встиг зіграти за дорослу команду луганців 20 поєдинків та відзначився 4 голами.

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