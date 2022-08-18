Нападник Лассіна Траоре, на відміну від своїх одноклубників, залишився в Європі.

Напередодні "гірники" завершили збори у Словенії та повернулися в Україну. Вже 23 серпня Шахтар зіграє перший матч УПЛ 2022/23 проти Металіста 1925.

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У складі "помаранчево-чорних" відсутній Лассіна Траоре, який на зборах був у розташуванні команди. Нападник повернувся в Амстердам і виклав фото з тренування в одному з місцевих фітнес-центрів.

Чи повернеться Лассіна до першого матчу чемпіонату України, невідомо. До слова, 21-річний буркінієць разом із хорватом Невеном Джурасеком є єдиними легіонерами в команді Йовічевіча.

Нагадаємо, Траоре перейшов у Шахтар влітку 2021-го з Аякса за 10 мільйонів євро. Форвард дуже класно почав кар'єру в Україні (14 матчів, 9 голів), але отримав серйозну травму і вибув до кінця сезону, лише нещодавно повернушись на поле.

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