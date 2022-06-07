Динамо снова придется решать, что дальше делать с атакующим полузащитником Бенито.

ХНК Горица на своем официальном сайте объявила о завершении аренды 23-летнего нигерийца.

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Сезон Бенито в Хорватии оказался провальным. Хавбек наиграл жалкие 47 минут во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Его контракт с Динамо рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, киевляне бесплатно подписали клиента Дмитрия Селюка в январе 2020-го. С тех пор Бенито провел за первую команду Динамо 5 минут и в основном слонялся по арендам – Олимпик, Горица.

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