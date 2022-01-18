Защитник киевлян Денис Попов рассказал о наставлениях Мирчи Луческу во время занятий и о том, что будет, если их не соблюдать.

"Когда пришел Луческу все хотели проявить себя. Его все очень уважают. Его слово – закон. Никто не хочет попасть под горячую руку. Он всегда говорит, что на тренировках мы должны беречь друг друга, ведь на следующий день нам играть. Мол, проявляйте себя на поле, в игре.

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А здесь нужно друг друга немного беречь. Если видишь, что не успеваешь, лучше убери ногу – пусть он заберет мяч и уйдет. Луческу всегда нам это говорит, всегда. Было такое, что искры летели. Это нормально, футбол.

Луческу когда-то останавливал тренировки и выгонял кого-нибудь? На мой взгляд, было на сборах предыдущих, летом. Он выгнал Бенито. То, что я помню. Он встал, опасно прыгнул. И он выгнал его, если я не ошибаюсь. Я не тренировался тогда, на видео видел. Потом пацаны рассказывали, что Бенито начал сходить с ума, и он его выгнал", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу Pressing .

Напомним, Олабиран Муива не входил в планы румынского специалиста, поэтому "бело-синие" отдали его в аренду в Горицу. 23-летний вингер в Хорватии провел всего 23 минуты этого сезона.