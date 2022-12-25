Понте-Прета на официальном сайте объявила о договоренности с Металлистом относительноь аренды правого защитника Маилтона.

Карпаты хотят подписать лидера Металлиста

Соглашение будет рассчитано до конца 2023 года.

Напомним, Маилтон присоединился к Металлисту на правах аренды из Атлетико Минейро 1 июля 2021 года, а через год за 800 тысяч евро стал полноценным игроком харьковчан. За "желто-синих" 24-летний защитник успел сыграть всего 6 матчей.

31 декабря у бразильца заканчивается договор с Шапекоэнсе, а уже с 1 января 2023 года он станет игроком Понте-Преты. Его контракт с Металлистом действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?