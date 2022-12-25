Понте-Прета на офіційному сайті оголосила про домовленість з Металістом щодо оренди правого захисника Маїлтона.

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Угода буде розрахована до кінця 2023 року.

Нагадаємо, Маілтон приєднався до Металіста на правах оренди з Атлетіко Мінейро 1 липня 2021 року, а за рік за 800 тисяч євро став повноцінним гравцем харків'ян. За "жовто-синіх" 24-річний оборонець встиг зіграти лише 6 матчів.

31 грудня у бразильця спливає договір з Шапекоенсе, а вже з 1 січня 2023 року він стане гравцем Понте-Прети. Його контракт з Металістом чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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