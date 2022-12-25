Легіонер Металіста не повернеться в Україну взимку – захисник змінив клуб у Бразилії
10:04 - Читать на русском
Харків'яни продовжили оренду свого оборонця Маілтона.
Понте-Прета на офіційному сайті оголосила про домовленість з Металістом щодо оренди правого захисника Маїлтона.
Карпати хочуть підписати лідера Металіста
Угода буде розрахована до кінця 2023 року.
Нагадаємо, Маілтон приєднався до Металіста на правах оренди з Атлетіко Мінейро 1 липня 2021 року, а за рік за 800 тисяч євро став повноцінним гравцем харків'ян. За "жовто-синіх" 24-річний оборонець встиг зіграти лише 6 матчів.
31 грудня у бразильця спливає договір з Шапекоенсе, а вже з 1 січня 2023 року він стане гравцем Понте-Прети. Його контракт з Металістом чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter