Хавбек Львова Шина признался, что может покинуть украинское первенство уже этим летом.

"Уйду ли я из Львова? Руководство клуба проинформировало меня, что есть возможность трансфера. Интерес ко мне проявляют неплохие клубы из Италии. Конкретизировать не буду. Однако на данный момент я пока еще является игроком Львова, а что будет в будущем – посмотрим", – рассказал Шина в комментарии Footboom.

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Напомним, бразилец перебрался во Львов на правах свободного агента, до этого выступав за Карпаты.

В нынешнем сезоне Шина провел 14 матчей в УПЛ, записав в свой актив 2 гола и 2 результативные передачи.

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