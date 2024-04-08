Полузащитник Звягеля Джордж Льюис рассказал о своем периоде в лондонском Арсенале, после чего оказался в чемпионате Украины.

“Когда-то не получилось воспользоваться шансом проявить себя в основе Арсенала во время американского турне из-за травмы, которую получил фактически за несколько дней до вылета в составе главной команды. Поэтому сейчас уверен, что все пойдет по плану.

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Не приглашали ли меня сначала в Полесье? Да, я имел разговор с представителями Полесья, имею очень хорошие отношения и провожу много времени с легионерами Полесья, особенно с Макуаной в хороших отношениях. Я буду счастлив заслужить шанс проявить себя в достаточной степени, чтобы Полесье увидело в этом усиление для собственного ростера игроков.

Верю в собственные силы и уверен, что смогу почувствовать необходимый игровой тонус. Кроме этого, я знаком с путем Дениса Ндукве, поэтому понимаю, что все реально", – рассказал Льюис в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что Джордж перебрался в Звягель зимой этого года, успел сыграть в 2 матчах и отличиться 1 голом.

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