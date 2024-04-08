Півзахисник Звягеля Джордж Льюїс розповів про свій період в лондонському Арсеналі, після чого опинився у чемпіонаті України.

"Колись не вийшло скористатись шансом проявити себе у основі Арсеналу під час американського турне через травму, якої зазнав фактично за кілька днів до вильоту у складі головної команди. Тому зараз впевнений, що все піде за планом.

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Чи не запрошували мене спершу до Полісся? Так, я мав розмову з представниками Полісся, маю дуже гарні відносини та проводжу багато часу з легіонерами Полісся, особливо з Макуаною в гарних стосунках. Я буду щасливий заслужити шанс проявити себе достатньою мірою, щоб Полісся побачило у цьому підсилення для власного ростера гравців.

Вірю у власні сили та впевнений, що зможу відчути необхідний ігровий тонус. Окрім цього, я знайомий з шляхом Дениса Ндукве, тому розумію, що все реально", – розповів Льюїс у інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що Джордж перебрався до Звягеля взимку цього року, встиг зіграти у 2 матчах та відзначитись 1 голом.

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