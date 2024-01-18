Согласно информации Le soir, 24-летний нидерландец вскоре покинет Андерлехт. Тренерский штаб не рассчитывает на Джастина Лонвейка, который стал разочарованием, сыграв лишь 39 минут за бельгийцев.

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Издание отмечает, что сейчас полузащитник ведет переговоры с Фортуной Ситтард, которая находится на 11 месте в турнирной таблице Эредивизи с 19 баллами. Если между нидерландским клубом и игроком будет достигнута договоренность, его арендное соглашение с Андерлехтом будет расторгнуто.

Напомним, Джастин Лонвейк перешел в Динамо в сентябре 2022 года из датского Виборга за 1,5 млн евро. Он не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны и перешел в Андерлехт. Действующее соглашение полузащитника с киевлянами действует до 2027 года.

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